Newsmeldung von CosDay

Erstmals auf dem CosDay²

Zu einer Zeit, als man die Cosplaybälle noch an einer Hand abzählen konnte, zählte auch in Frankfurt einmal einer dazu. Acht Jahre nach dem "CosDay Sweet Love" folgen wir eurem Ruf der letzten Umfrage und eröffnen endlich wieder eine Tanzfläche auf Frankfurter Boden: Den Samstag des diesjährigen CosDay² beschließen wir erstmals mit einem Cosplayball! Zu Musik aus Anime, Games, Film und der ganzen Welt wollen wir mit euch in die tanzen.

Tickets dafür gibt es mit Beginn der ersten Vorverkaufsphase ab Sonntag, 02.02., 16 Uhr. Viele weitere Informationen findet ihr hier: .